Iberia внедряет ковид-паспорта на рейсах между Испанией и Латинской Америкой

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Авиакомпания Iberia начинает тестировать так называемые ковид-паспорта. Сначала они будут введены на рейсах из Испании в страны Латинской Америки.
Планируется, что уже в конце марта сертификаты о вакцинации станут обязательными для пассажиров. При этом Iberia будет придерживаться рекомендаций Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
На ковид-паспорта в Испании возлагают большие надежды. Ожидается, что они вернут в страну туристов и реанимируют сферу услуг.