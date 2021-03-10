Названа предполагаемая дата внедрения ковид-паспортов в Испании

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Власти Испании вовсю работают над внедрением электронных паспортов вакцинации и возлагают на них большие надежды. Уже намечена точная дата, когда планируется ввести систему ковид-паспортов в Испании — 19 мая. Об этом рассказала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото.
«В мае, как мы объявили ранее, пройдет выставка Fitur. И мы хотим, чтобы она стала возрождением туризма. Речь идёт о 19 мая. Этот день мог бы стать началом использования цифрового сертификата», - сказала министр в эфире телеканала Antena 3.
По её словам, правительство торопиться с разработкой ковид-паспортов, которые сделают привитых людей снова свободными, позволив им перемещаться по миру.
Ранее туристический сектор Испании призвал правительство королевства изучить возможность достижения двухсторонних договоренностей с Россией для восстановления турпотока из РФ на случай, если не удастся прийти к соответствующему соглашению на европейском уровне.