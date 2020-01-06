Iberia и Air Europa попали в десятку самых пунктуальных авиакомпаний Европы

Компания Cirium, принадлежащая FlighStats и занимающаяся анализом данных об авиарейсах в реальном времени, опубликовала рейтинг пунктуальности компаний за 2019 год. Исследование базируется на результатах обработки более 2 млн рейсов.
Согласно этому рейтингу, в десятку самых пунктуальных авиакомпаний Европы входят испанские Iberia и Air Europa. Так, Air Europa оказалась на седьмом месте с уровнем пунктуальности 81,17%. А Iberia - на втором месте с уровнем пунктуальности 84,2%. При этом среднее время задержек у Air Europa меньше — 20 минут против 36 у Iberia.
Полый список 10 самых пунктуальных авиакомпаний Европы выглядит так: Aeroflot, Iberia, S7 Airlines, Alitalia, Eurowings, Air France, Air Europa, SAS, KLM y Austrian.Темы: Туризм