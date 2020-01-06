Земля горных виноградников Рибейра Сакра претендует на статус объёкта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Район Рибейра Сакра может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные власти уже направили соответствующую заявку в испанское представительство этой организации.
Рибейра Сакра - уникальное место между провинциями Луго и Оренсе, известное не только как одно из самых живописных в Испании, но и как гастрономическая мекка и земля горных виноградников.
Если комитет ЮНЕСКО посчитает кандидатуру этого региона достойной, уже в 2021 году Рибейра Сакра официально будет включена в список объектов Всемирного наследия.Темы: Туризм