Храм Святого Семейства - самая популярная достопримечательность Испании

Храм Святого Семейства в Барселоне оказался самой популярной достопримечательностью прошлого года: как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные исследования TripAdvisor, в период с января 2016 по март 2017 года экскурсии по собору возглавили список 50 наиболее часто бронируемых маршрутов страны. В глобальном рейтинге они заняли девятое место. По сведениям портала, в общей сложности пользователи оставили на платформе более 100 000 комментариев о храме.