Храм Святого Семейства - самая популярная достопримечательность Испании

Храм Святого Семейства в Барселоне оказался самой популярной достопримечательностью прошлого года: как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные исследования TripAdvisor, в период с января 2016 по март 2017 года экскурсии по собору возглавили список 50 наиболее часто бронируемых маршрутов страны. В глобальном рейтинге они заняли девятое место. По сведениям портала, в общей сложности пользователи оставили на платформе более 100 000 комментариев о храме.
В число самых востребованных в Испании развлечений также вошли экскурсии по стадиону «Камп Ноу», автобусные туры по Мадриду и фламенко в заведении Tablao Cordobés.
На глобальном уровне лидером списка оказался Ватикан, также занявший первое место по общему количеству популярных достопримечательностей. По словам его представителей, в 2016-м, объявленном «Святым годом милосердия», государство посетили более 4 миллионов иностранных туристов. Две экскурсии из общего числа предлагаемых в Ватикане входят в десятку наиболее часто бронируемых туров мира.
С точки зрения популярности направлений пальму первенства получили США, где находятся любимые туристами Нью-Йорк, Чикаго и Лас-Вегас. Италия, Франция, Великобритания и Испания также показали достаточно высокие результаты.Темы: Туризм Барселона