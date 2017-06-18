Европа попрощалась с мобильным роумингом

Отныне во время поездок в пределах ЕС европейские абоненты смогут звонить, отправлять SMS-сообщения и пользоваться подключением к сети Интернет по домашним тарифам своих национальных операторов без дополнительной платы за роуминг, сообщают информационные агентства Испании. Этот шаг считается одной из наиболее успешных инициатив в регионе. Данная мера подвергалась обсуждениям в течение более чем десяти лет и была принята перед началом сезона летних отпусков, когда миллионы европейцев выезжают за пределы своих стран.