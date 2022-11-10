Гранада — лучший европейский город для путешествий с ограниченным бюджетом

Платформа Omio, которая специализируется на бронированиях билетов, изучила 100 европейских городов и выбрала самый подходящий для путешествий со скромными сбережениями.

Гранада заняла первое место по сочетанию цены и качества. Эксперты насчитали в городе 112 бесплатных развлечений для туристов и свободный доступ к 60 достопримечательностям. И, прежде всего, это Альгамбра. Omio подчеркивает, что для граждан Европы вход туда бесплатный.

А за обзорную экскурсию на автобусе придётся заплатить всего 7 евро, пишут авторы исследования.

Что касается цен в барах и ночных клубах, то бутылка пива в среднем обойдётся в 2,5 евро.

В топ-10 также вошли Валенсия, Севилья и Малага.