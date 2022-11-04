Авиакомпания Vueling предлагает билеты за 7 евро

Испанский лоукостер Vueling выставил на продажу билеты, цены на которые начинаются от 6,99 евро.

Такие низкие цены распространяются на билеты на рейсы внутри Испании. В частности, за эти деньги можно купить билеты из Овьедо на Канарские острова, из Бильбо на Ибицу, с Менорки в Бильбао и т.д. Взять дешёвые билеты можно на ноябрь и декабрь.

На пятки Vueling наступает другой бюджетный перевозчик — Ryanair. Эта авиакомпания предлагает за 20 евро билеты из Мадрида в Брюссель, Милан, Венецию, Вену, Эдинбург и другие европейские города.