Фестиваль Цветения миндаля на Канарах объявлен праздником  национального туристического интереса

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Праздник цветения миндаля в Техеде (остров Гран-Канария) признан событием национального туристического интереса. Соответствующая декларация подписана государственным секретарем по туризму Фернандо Вальдесом.
«В одном из самых красивых городков Испании, биосферном заповеднике и основной части ландшафта района Risco Caído и гор Montañas Sagradas, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, каждые первые выходные февраля проводится одно из важнейших культурных зимних событий архипелага наряду с Карнавалом. Настоящий взрыв цветовой палитры, который погружает нас в истоки канарских обычаев и традиций», - заявил Вальдес.
Как говорится в сообщении Отдела по туризму при посольстве Испании в РФ, в Фестивале цветения миндаля активно участвуют все районы муниципалитета. Ассоциации кварталов украшают киоски вдоль главной улицы, где местные жители, одетые в традиционные костюмы, предлагают всем посетителям дегустацию канарских блюд и традиционных продуктов.
Туристы здесь также найдут лавки c работами и сувенирами ручного промысла, напитками и едой. Городской совет со своей стороны поддерживает интеграцию стендов неправительственных и некоммерческих организаций. Во время праздничного фестиваля проходят музыкальные выступления канарских народных коллективов, а также демонстрируются местные виды спорта и игры: канарская борьба, битва на палках и «прыжок пастуха».