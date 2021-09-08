El Corte Ingles откроет в Мадриде свой первый отель 

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Испанская сеть универмагов El Corte Inglés откроет свой первый отель в Мадриде, в районе Саламанка. Как пишет El Confidencial, компания купила два здания на улице Гойя за 6,8 млн евро. В них появится четырехзвездочный отель на 113 номеров.
Здания сохранят эстетику фасада, но будут соединены друг с другом лестницами и коридорами. Площадь нового гостиничного комплекса составит 1200 квадратных метров. На первом и втором этажах будут магазины.
В компании рассчитывают, что вложенные в проект инвестиции окупятся в течение 20 лет.