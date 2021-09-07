Проживание в отелях Испании подорожало на 16%

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Испанская компания Mabrian Technologies, специализирующаяся на исследованиях туристического рынка, представила результаты мониторинга отельных цен на средиземноморских направлениях, включая Грецию, Турцию, Италию, Испанию и Португалию.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, согласно анализу, стоимость размещения в сезоне-2021 в сравнении с сезоном-2019 подорожала по всем основным категориям отелей: 3*,4* и 5*.
Рекордсменом по росту цен среди ТОП-5 пляжных направлений Средиземноморья стала Греция: в этой стране стоимость размещения в отелях 4* в сезоне-2021 выросла на 31% до 163 евро, а в отелях 5* - на 47% до 292 евро в сутки.
В ТОП-3 по подорожанию также вошли Италия и Испания. За номер в отеле 4* в Италии просили 146 евро (+20% к 2019 году), в Испании – 128 евро (+16%). Сутки проживания в пятизвездочной гостинице в Италии стоили 373 евро (+30%), в Испании – 271 евро (+24%).