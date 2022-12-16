Достроены еще две башни Саграда Фамилии

Башни евангелистов Луки и Марка в храме Саграда Фамилии достроили через 140 лет после начала его возведения. Об этом говорится в сообщении на сайте храма.

Сегодня, 16 декабря, после Рождественского концерта их вершины впервые будут освещены.

Теперь завершены три из центральных башен. В декабре 2021 года была открыта, посвященная Деве Марие.

Строительство храма стартовало в 1882 году по проекту архитектора Франсиско дель Вильяра. Но вскоре на его место позвали Антонио Гауди, который значительно переработал первоначальный проект. Все это время храм остается недостроенным. Планируется завершить работы в 2030 году.