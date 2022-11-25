Два секретных испанских городка для сельского туризма

Почему секретных? Потому что жители и власти этих муниципалитетов отказались от включения в список самых красивых городков Испании. Обычно туда стремятся попасть, ведь это деньги, которые даёт гарантированный приток туристов. Но именно по этой причине два каталонских муниципалитета не дали согласие на включение в список. Чтобы сохранить себя и не превратиться в очередную достопримечательность.

Первый муниципалитет называется Рупит-и-Пруит. Это в провинции Барселона. Среди лесов спрятался городок X века с крепостными стенами и старинными домами. Тут очень тихо и спокойно. Местные хотят, чтобы так и было дальше.

Второй — Сиурана в провинции Таррагона. Река, скалы и лес формируют замечательный пейзаж. Ещё есть развалины арабского дворца, мощеные улочки, церковь XII века. Это идеальное место для эффектных селфи. В Сиуране постоянно приживают всего 32 человека. Они рады гостям, но не хотят туристических набегов. «Мы хотим, чтобы город не был переполнен и чтобы люди, которые приезжают в Сиурану, уезжали довольными», - говорит мэр.