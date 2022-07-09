Четыре испанских пляжа вошли в топ-25 самых красивых в мире

По результатам исследования портала TripAdvisor, четыре испанских пляжа входят в список 25 самых красивых в мире. Перечислим их…

Муро, Майорка

Этот пляж занимает третье место в глобальном рейтинге. Он находится в Алькудии на севере острова. Его протяжённость — 5 километров. У пляжа есть знак качества — голубой флаг. Это место идеально подходит для семейного отдыха, так как глубина здесь небольшая.

Сотавенто, Фуэртевентура

Пляж находится на девятом месте. Он расположен на юге острова. Пляж известен своим мельчайшим песком. Рядом расположены ещё несколько превосходных пляжей.

Сес-Ильетес, Форментера

Небольшой пляж, который регулярно попадает в различные рейтинги. Он находится в составе заповедной зоны Сес-Салинас. Белый песок и тёплое море создают идеальные условия для купания, а богатый подводный мир — для дайвинга.

Лас-Кантерас

Пляж Лас-Кантерас в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария занимает в рейтинге 15 место. Он расположен возле города и имеет протяжённость 3 километра. Здесь много ресторанов и разных развлечений.