Туристка случайно привезла из Испании кровососущих мух

Туристка из Шотландии привезла из поездки на девичник в Испании кровососущих мух в сувенирах для ее детей. Об этом сообщает издание Daily Record.

По словам 42-летней Дениз Келли, в последний день ее пребывания на пляжном курорте в Бенидорме ее укусило некое насекомое, после чего она почувствовала сильную боль в ноге, а во время обратного полета у нее начались тошнота и расстройство кишечника. После возвращения в Шотландию туристка сразу посетила врача, выписавшего ей антибиотики и отправившего ее домой.

Однако при распаковке чемодана путешественница обнаружила маленьких мошек, которые летали стайкой по всей квартире на следующий день. Шотландка отметила, что после того, как они подросли, они начали кусаться, и Келли обнаружила у себя на теле несколько укусов с волдырями. Туристка решила поискать информацию в интернете и выяснила, что случайно привезла домой в чемодане опасных насекомых, а именно кровососущих мух рода Simulia, чьи укусы вызывают инфекции, способные в тяжелых случаях привести к госпитализации.

Келли недоумевает, как мухи могли попасть к ней в багаж. Она отметила, что привезла с собой игрушки с водой для детей – пластиковые яйца, внутри которых «вылупляются» динозавры, и она предполагает, что мухи могли отложить личинки в них.

Сейчас шотландка и двое ее детей живут у друзей, пока жилищная инспекция проводит дезинфекцию ее квартиры. Туристка все еще принимает антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные препараты для лечения волдырей от укусов. Путешественница добавила, что лечение может продлиться несколько недель, а сама она в настоящий момент с трудом ходит.

Источник: МК