Британцам могут запретить въезд в Испанию

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник намерена обсудить с европейскими коллегами возможность запретить гражданам Великобритании въезд в страны Евросоюза и в Испанию в частности из-за распространения индийского штамма коронавируса "Дельта".
Как сообщает ТАСС со ссылкой на The Times, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, "вызывающей озабоченность", и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании.
Как сообщил источник газеты в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ.
По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах.
Напомним, что для туристического сектора Испании британцы играют самую главную роль.