Большинство испанцев отказались от поездок летом

Более половины испанцев не планируют этим летом куда-либо уезжать на время отпуска, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социологических исследований (CIS).
С результате опроса знакомит РИА Новости. О том, что никуда не планируют уезжать, заявили 65,7% респондентов из 4,3 тысячи опрощенных. Имеют намерения путешествовать 27,2%, пока сомневаются — 7,1%. Опрос не уточняет, по каким именно причинам жители страны отказываются от поездок — связано ли это с отсутствием денег или со страхом, вызванным последствиями эпидемии.
Среди тех, кто все-таки хочет отправиться в отпуск, внутри страны его проведут 89,9% опрошенных, за границей — всего шесть процентов, остальные пока не определились. Больше всего испанцев привлекает отдых на побережье — так ответили 52,6%, сельская местность интересна 24,6%, остаться в городе планируют 13,1%, провести время на островах хотят 9,7%.
Собственный автомобиль — самое популярное средство передвижения для тех, кто уедет отдыхать, так ответили 83% респондентов. Перелет запланировали лишь 13% путешественников.
При этом лишь четверть туристов намерены жить в отелях, каждый пятый заявил, что планирует снимать апартаменты, остальные проведут отпуск в собственных домах или у родственников и друзей.Темы: Туризм