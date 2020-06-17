Пляжи в Бенидорме теперь работают по новым правилам

Бенидорм с понедельника открыл свои пляжи и ввёл в действие план Benidorm Beach Safety (Безопасность пляжей Бенидорма). План предоставляет жителям города и туристам возможность безопасного и комфортного использования пляжей, говорится в пресс-релизе Отдела туризма посольства Испании. Пляжи будут поделены на 12 секторов с бесплатным доступом, часть из которых будет отведена специально для людей старше 70 лет. Каждый сектор будет разделен на индивидуальные участки площадью по 16 квадратных метров каждый (всего более 5000 участков). Забронировать место на пляже можно будет через специальную платформу на сайте.

Мэр Бенидорма Тони Перес на пресс-конференции рассказал о плане Benidorm Beach Safety. По его словам, он отвечает всем нормативам, установленным в Испании и Валенсийском сообществе. Мэр подчеркнул, что план гибкий, предусматривает поэтапное исполнение и в нем проработаны различные сценарии. Тони Перес рассказал, что открытие пляжей и запуск плана происходит с запасом по времени, а именно до открытия внутреннего туризма в Испании (запланированного на 22 июля) и международного туризма, запланированного на 1 июля (в зависимости от страны, откуда приезжают туристы). Мэр пояснил, что настоящий план подразумевает применение «физических, технологических и человеческих ресурсов».

Есть два типа бесплатных секторов: зеленые – для отдыхающих старше 70 лет, и синие – для всех категорий граждан. Посетители старше 70 лет будут иметь доступ в оба типа секторов по своему желанию. Использование лежаков и зонтов платное. Всего на пляже одновременно сможет расположиться 26066 человек. Доступ на пляж будет осуществляться через 20 входов и будет контролироваться специальным персоналом. Также в ближайшее время (до 1 июля) будет запущена специальная онлайн-платформа, позволяющая заранее бронировать место на пляже. До этого момента доступ на пляж будет осуществляться без предварительной записи. При возникновении вопросов посетители пляжей смогут обратиться за помощью к персоналу. Помимо этого, на набережной будут располагаться шесть информационных пунктов, где можно будет решить спорные ситуации, оставить жалобу, а также очно забронировать место на пляже – опция, важная для людей, не использующих Интернет.

Итак, песчаная зона пляжа поделена на 20 секторов, на 12 из которых доступ бесплатный (поделенные в свою очередь на 5122 индивидуальных участка площадью 16 м2 (4м х 4м). На каждом индивидуальном участке сможет расположиться от 1 до 4 человек, при этом эта часть пляжа будет способна вместить одновременно до 20488 человек. На оставшихся 8 секторах будут располагаться 5578 лежаков и зонтов, что на 875 штук меньше, чем было в обычных условиях. Для оптимизации потока отдыхающих на пляже, Бенидорм сделал систему гибкой, с возможностью корректировок в зависимости от числа людей, а также с наличием виртуальной очереди на посещение пляжей.

Благодаря бесплатному wi-fi на всех пляжах города и внедренному использованию CRM, система будет информировать о правилах использования пляжей, дублируя таким образом информацию на берегу. Эта же система позволит оперативно сообщать важную информацию или оставлять жалобы в режиме реального времени.

Пляжи будут открыты с 9:00 до 21:00. Место на пляже бронируется на весь день. При возникновении большого наплыва посетителей возможно введение двух смен посещения пляжей – утренней и вечерней, что позволит значительно увеличить ежедневную доступность пляжей для большего количества людей. Мэр обозначил, что план является инновационным и позиционирует Бенидорм как направление, в котором новейшие технологии позволяют обеспечить гостей и граждан города возможностью насладиться отдыхом в городе в безопасной и комфортной для всех среде.