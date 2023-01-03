Авиакомпания Iberia запустила распродажу билетов от 20 евро

Авиакомпания Iberia начала 2023 год с акции Vuela, vuela. И распродаёт билеты от 20 евро на рейсы вплоть до лета (до 15 июня).

При этом сама акция продлится до 19 января. До этого дня можно купить дешевые билеты на рейсы в пределах Испании, а также из Испании в другие европейские страны и даже Латинскую Америку.

Например, в Рим можно слетать за 29 евро. А в Венецию или Париж — за 39 евро. В Нью-Йорк — за 174 евро. А в Мехико — за 298.

Также есть возможность купить недорого билет и проживание в отеле. Например, билет на Майорку и трехдневное проживание в гостинице обойдутся в 89 евро. А билет и два дня в Париже — 129 евро.

Кроме того, сейчас стоит присмотреться к акциям от другой авиакомпании — Air Europa. Там тоже распродают билеты. От 25 евро.

Для подробной информации загуглите официальные сайты этих авиакомпаний.