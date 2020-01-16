Аэропорт Аликанте закрыт из-за пожара

В аэропорту Аликанте-Эльче в среду произошёл пожар. По крайней мере до 12:00 четверга аэропорт будет закрыт. Некоторые рейсы отменены, некоторые задержаны. Часть перенесена в другие аэропорты.
Всю ночь пожарные боролись с огнём, который успел распространиться на зоны посадки и VIP. К утру удалось локализовать возгорание силами 40 пожарных. Проблема заключалась в том, что обычная пена оказалась неэффективной. Слишком много разных материалов было использовано при строительстве здания: пластик, дерево, камень, металл и т.д. И не все поддавались тушению.
Причину возгорания устанавливают.Темы: Туризм Аликанте