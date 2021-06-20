25 испанских парадоров снизили цены на отдых

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Сеть испанских «сельских» отелей Paradores объявила акцию, в рамках которой отдохнуть в гостиницах можно по цене в 67, 77 и 97 евро за ночь.
В акции участвуют 25 парадоров в следующих населенных пунктах: Córdoba, La Palma, Lorca, Salamanca, Antequera, La Seu, Tortosa, Ávila, Segovia, Vielha , Calahorra, Sigüenza, Cervera, Soria, Corias , Sos del Rey Católico, Gredos, Santo Domingo de la Calzada, Alcalá, La Granja, Carmona, Ronda, Lerma, Toledo, Plasencia.
Акция продлится до 31 июля (имеется в виду, что отдохнуть за эти деньги можно до этого числа).
Одновременно действует ещё одна акция: три ночи по цене двух и пять ночей по цене четырёх (действительно до 30 сентября).