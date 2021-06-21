10 самых опасных обитателей Средиземного моря

Пляжи Испании и Италии принято считать относительно безопасными. Во многом благодаря тому, что здесь ниже риск встретить опасных морских обителей. Скажем, вероятность повстречаться с потенциально опасной акулой в той же Австралии в сотни раз больше. Но и в Средиземном море живут существа, встречи с которыми человеку лучше избегать. Перечислим их.