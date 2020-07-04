СМИ: Месси собирается уйти из «Барселоны»

Звезда «Барселоны» Лионель Месси уже в следующем году может покинуть каталонский клуб. По информации Cadena SER, футболист приостановил переговоры с "Барселоной" о новом контракте.

Между тем Fox сообщает, что Месси может перебраться в «Манчестер Сити». Журналист издания ссылается на собственные источники в Каталонии и Англии.

В мае Месси разоткровенничался в интервью радиостанции RAC1 и признался, что летом 2016 года подумывал об уходе из «Барсы». Это было непростое время для аргентинца и его семьи: в Испании их с отцом обвинили в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро. В итоге оба получили условный срок, который позже заменили на штраф.

«Тогда из-за этого скандала я хотел уехать. Не из «Барсы», а из именно из Испании. Я ощутил плохое к себе отношение и больше не хотел тут оставаться. Но официального предложения я не получал, так как всем было известно, что я хочу остаться в «Барселоне», - рассказал футболист. По его словам, ему и его близким тогда пришлось очень тяжело. «Хорошо, что дети были маленькими и ничего не понимали», - добавил он.