Испанский журналист: Смолов ведёт себя как ребёнок

Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало описал поведение российского нападающего «Сельты» Федора Смолова. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Он умный и интеллигентный парень, прекрасно говорит по-английски. Но иногда ведет себя по-детски, хотя ему уже 30 лет и давно пора повзрослеть», — заявил Васало. Он добавил, что футбол в Испании — дело профессионалов, и «необходимо постоянно доказывать свое право играть».
По мнению журналиста, россиянин «повел себя, как ребенок» во время карантина на фоне пандемии коронавируса, когда покинул расположение клуба и отправился в Россию к семье.
Источник: Lenta.ruТемы: Спорт