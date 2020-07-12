Переход Кокорина в испанский футбольный клуб сорвался

Российский футболист "Зенита" Александр Кокорин, во второй половине чемпионата выступающий на правах аренды за "Сочи", мог оказаться в одном из ведущих клубов Испании. Об этом заявил футбольный агент Александр Маньяков, сообщает сайт «Вестей».
"Кокорин имел шикарный вариант с испанским Топ-клубом, но сделка сорвалась по независящим от него причинам: в клубе произошла смена менеджмента и главного тренера", – написал агент в своем Telegram-канале.
"Кокорин является номером один на российском рынке среди нападающих и сейчас у Саши есть предложения от практически половины клубов лиги, способных позволить себе такого высокооплачиваемого игрока. Его личный приоритет – "Зенит", но на руках есть уже минимум три предложения от клубов РПЛ".
Источник: "Вести"Темы: Спорт