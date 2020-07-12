Месси побил очередной футбольный рекорд

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал голевую передачу хавбеку Артуро Видалю в матче 36-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (1:0, перерыв).
Как сообщает Sports.ru, этот пас стал для Месси двадцатым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Он побил личный рекорд по ассистам в Ла Лиге.
Также аргентинец стал первым игроком за 11 лет, сумевшим достичь отметки в 20 голевых передач в чемпионате Испании.
По информации Opta Sports, в сезоне-2008/09 экс-хавбек «Барселоны» Хави продемонстрировал аналогичный результат. По версии Gracenote Sports, на счету Хави в сезоне-2008/09 была 21 голевая передача.Темы: Спорт Месси