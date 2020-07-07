Новые кроссовки Adidas возмутили каталонцев

Adidas «Барселона» - кроссовки с испанским флагом, которые раздражают борцов за независимостью. «Вы правда собираетесь продавать это дерьмо в Каталонии?», -- интересуются пользователи Твиттера, недовольные новой моделью обуви Adidas.
Adidas «Barcelona» - это спортивные кроссовки, украшенные цветами испанского флага. Кроссовки стали частью последней коллекции бренда UltraBoost DNA, вдохновленной разными городами, такими, как Сидней, Токио, Монреаль, и стоят около 150€. Однако дизайн модели совсем не оценили сторонники отделения Каталонии от Испании. По их мнению, сочетание дизайна и названия кроссовок наносит им обиду.
Как только изображение кроссовок попало в интернет, в ответ посыпались сотни язвительных комментариев пользователей. «Вы серьезно хотите продавать эту модель под названием «Барселона»? Я бы понял, если бы вы назвали их «Мадрид» или «Испания», но «Барселона» -- это реально кошмар!», -- пишет один пользователь Твиттера. «Барселона? С испанским флагом? Это какая-то шутка?», -- спрашивает другой. «Привет, Adidas! Цвета модели «Барселона» не представляют каталонскую столицу. Это обидно для нас, кроссовки не будут иметь успеха. Посмотрите на флаг Каталонии и исправьте», -- обращается к компании третий пользователь и публикует изображение флага Каталонии.
Пользователи призвали покупателей бойкотировать эту модель кроссовок Adidas, однако ее по-прежнему можно купить в магазинах, а в самой компании никак не реагируют на недовольство борцов за независимость.Темы: Спорт Барселона