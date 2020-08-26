Месси уведомил «Барселону» о своём желании уйти

Нападающий Лионель Месси через испанскую почту для отправки официальных документов (burofax) проинформировал руководство «Барселоны» о своём намерении покинуть команду. По условиям контракта он может сделать это без потерь в конце каждого сезона. Об этом сообщает TyC Sports.
Информацию о желании Месси уйти подтвердили и в самом клубе. Впрочем, там заявили, что «Барселона» и раньше рассматривала такую возможность, но надеялась удержать футболиста.
Ранее футбольные эксперты оценили Месси в 700 млн евро. Но специализированный портал Transfermarkt считает, что аргентинец стоит гораздо меньше - 112 млн. И такую сумму за него может предложить, например, ПСЖ.Темы: Спорт Месси