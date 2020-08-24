«Барселона» попросит за Месси 700 миллионов евро

Футбольный клуб «Барселона» оценивает сою главную звезду — аргентинца Лионеля Месси — в 700 млн евро. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.
После серии поражений каталонцев футбольные эксперты заговорили о скором уходе Месси из «Барсы». Если он решит покинуть клуб до завершения контракта, который подписан до июня 2021 года, «Барселона» попросит за него 700 млн, пишет издание.
Месси уже 33 года, но им интересуются такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити» и ПСЖ. Впрочем, неизвестно, согласятся ли они приобрести нападающего за такие деньги.Темы: Спорт Месси