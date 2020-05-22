Луис Энрике: «Футбол без болельщиков печальнее танцев с собственной сестрой»

«Я бы хотел вернуться к игре как можно скорее и не боялся бы. На личном уровне я не беспокоюсь о вирусе, но знаю, что это может повлиять на пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем. Как тренер я хочу, чтобы футбол вернулся. Что касается игры без болельщиков, то это еще печальнее, чем танцевать с собственной сестрой. На выходных я видел несколько матчей Бундеслиги — печальное зрелище. Но мы должны помнить, что это большой бизнес, и я понимаю, что возвращение футбола может помочь людям справиться с ограничениями. Но смотреть футбол или баскетбол в таких условиях — это, конечно, странно», — цитирует Энрике AS.