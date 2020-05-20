Видеоанализ покажет, с кем контактировали футболисты с коронавирусом

Действия футболистов испанских клубов с выявленным коронавирусом проверят с помощью программы видеоанализа, которая поможет определить, мог ли инфицированный человек заразить своего партнера по команде или соперника, сообщает Рейтер, ссылаясь на медицинский протокол, составленный Ла Лигой.
Как сообщает РИА Новости, медицинский протокол был разослан клубам Примеры и Сегунды в понедельник на фоне планов по возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Ранее в воскресенье руководство Ла Лиги разрешило клубам проводить тренировки в группах до десяти футболистов. В самой Ла Лиге рассчитывают, что чемпионат возобновится 12 июня.
Согласно протоколу, инфицированный коронавирусом игрок будет изолирован, а контактировавшие с ним более пяти минут футболисты будут проверены. Также будут обработаны места, на которых находился игрок. Как отмечается, исследования показывают, что риск заражения увеличивается, если инфицированный контактирует с другими людьми более 15 минут. В качестве меры по борьбе с распространением болезни Ла Лига будет использовать систему видеоанализа.
Кроме того, игроки и официальные лица матча будут проходить проверки за 24 часа до матча, их температура будет измеряться уже на стадионе. Мячи, распределенные по периметру поля, будут постоянно дезинфицироваться. Все игроки и тренерский штаб команд должны будут носить маски по прибытии на стадион и обрабатывать руки спецсредством до и после разминки. Отменены рукопожатия до и после игры, а послематчевые пресс-конференции тренеров будут проходить по видеосвязи.Темы: Спорт