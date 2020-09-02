Испанский журналист обвинил Месси в «величайшем предательстве»

Известный испанский журналист Эду Агирре раскритиковал позицию Лионеля Месси, который собирается покинуть «Барселону».
«Для меня Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Болельщики «Барселоны» этого не заслуживают. Месси бросает их.
Настало время для Лео провести пресс-конференцию и сказать: «Я останусь, потому что у меня есть память, и я знаю, что это за клуб для меня».
Месси убегает с корабля, когда он тонет. Он не должен уходить сейчас», — сказал журналист в эфире телепрограммы El Chiringuito de Jugones. Его цитирует «Матч ТВ».
После серии поражений «Барселоны» футболист заявил о своём желании досрочно покинуть клуб. Интерес к приобретению аргентинца проявили в «Манчестер Сити».Темы: Спорт Месси