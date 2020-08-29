Гвардиола прибыл в Барселону и намерен поговорить с Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Он договорился о встрече с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, чтобы обсудить будущее футболиста, сообщает Marca со ссылкой на Jugones.
«Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского игрока. «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.
Месси выступал под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. В этот период команда трижды выиграла чемпионат Испании и два раза стала обладателем титула Лиги чемпионов.
Источник: «Чемпионат»Темы: Спорт Месси Хосеп Гвардиола