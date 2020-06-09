Испания планирует пустить болельщиков на трибуны уже в июле

В Испании болельщики смогут вернуться на трибуны ориентировочно в июле. Об этом сообщает Cope со ссылкой на источники в правительстве. Речь идёт прежде всего о футбольных и баскетбольных матчах, уточняет издание.
Подчёркивается, что возвращение зрителей на стадионы станет возможным только в том случае, если ситуация с коронавирусом в стране продолжит улучшаться. В любом случае, будут установлены новые правила посещения стадионов, о которых власти сообщат чуть позже.
Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня после трёхмесячного перерыва. Пока он будет проходить при пустых трибунах. Предполагается, что матчи будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах COVID-19.
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