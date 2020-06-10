У арбитра чемпионата Испании по футболу нашли коронавирус

Общее тестирование на коронавирус, которое прошли арбитры, задействованные в чемпионате Испании, выявило один случай заражения, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Тестирование прошли главные арбитры и их помощники, которые должны работать на матчах чемпионата Испании в примере и сегунде после возобновления сезона. Арбитр, у которого был выявлен коронавирус, уже помещен на самоизоляцию, передаёт РИА Новости. В ближайшие несколько дней члены судейского корпуса пройдут еще один раунд тестирования, и к работе на матчах будут допущены только те арбитры, чьи анализы покажут отрицательный результат во второй раз подряд.
Чемпионат Испании, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 11 июня дерби между "Бетисом" и "Севильей".
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