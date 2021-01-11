Жители заснеженной Испании оценили русские сапёрные лопатки

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Испанская газета El Mundo с восхищением пишет о «русской лопатке», которая спасает автолюбителей во время снегопадов.
Обрушившаяся на Испанию буря «Филомена» оставила после себя много снега и заставила испанцев решать проблемы, которые обычные обходят их стороной. В частности, многие автолюбители были вынуждены спасать свои машины из снежного плена. Выяснилось, что «возить в багажнике лопату — неплохая идея», отмечает El Mundo.
«Обычная лопата (например, та, которую носят парковые и садовые работники) может быть громоздкой из-за своих больших размеров. Однако есть компактные (и гораздо более практичные) альтернативы для борьбы со снегом и льдом, которые прилипают к асфальту и не позволяют автомобилям двигаться», - пишет издание.
Идеальным вариантом авторы считают классическую сапёрную лопатку, изготовленную из стали и предназначенную для рытья траншей в мерзлых грунтах. «Эта лопата, десятилетиями использовавшаяся спецназом (русской армии), представляет собой карманную альтернативу, которую стоит рассмотреть благодаря ее портативным размерам (длина около 50 сантиметров). А острые края делают ее идеальным инструментом для скалывания снега и твердого льда», - говорится статье.
Издание подчеркивает, что, хотя лопату и изобрёл в 1869 году офицер датской армии, её звёздный час настал позже, сначала в войсках Российской империи, а затем — Советского Союза.