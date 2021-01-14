Как 28-летний украинец стал королём кальянного бизнеса в Испании?

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Молодой предприниматель из Украины смог с нуля развернуть в Испании целую сеть кальянных магазинов и буквально сформировать моду на них, пишет издание El Confidencial Digital.
Славик Царев родился в Украине, но вырос в Валенсии. Когда в 22 года он побывал на родине и застал там бум кальянных, сразу решил попробовать открыть нечто подобное в Испании. Он с головой погрузился в реализацию своей идеи, бросив ради неё учёбу и работу. Бабушка с дедушкой поддержали внука материально, вложив в проект 7 тысяч евро, и скоро Славик открыл Medusa Shisha Shop — свой первый магазин в Валенсии. Он заказывал только самые ходовые кальяны, опираясь на опыт своих украинских коллег. Сначала 40-метровый магазин пустовал. «Первый год был тяжёлым», - говорит предприниматель. Но затем дело пошло, и за два года магазину удалось заработать 30 тысяч евро.
Сегодня у 28-летнего Славика целая сеть магазинов в семи городах Испании: Аликанте, Малаге, Мурсии, Валенсии, Мадриде, Хересе и Лас-Пальмас. По его словам, когда открывается очередной магазин, покупатели выстраиваются в очередь. Хорошим инструментом для продвижения бизнеса стал канал на YouTube.
Источник: El Confidencial Digital