Застрявшие на юге Испании россияне смогут вернуться домой 9 мая

На 9 мая запланирован вывозной авиарейс из Аликанте в Петербург и Москву. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи, опубликованном в Telegram.
Самолёт заберёт россиян из Аликанте и отправится в Санкт-Петербург, а оттуда — в Москву.
Ранее Национальный институт статистики Испании опубликовал данные, согласно которым, в марте страну посетили более 20 тысяч граждан РФ. Сколько из них успели покинуть Испанию, не уточняется.
Месяц назад в интервью российским информагентствам посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин рассказал, что в Испании на тот момент находились примерно 1 тыс. россиян, желающих вернуться домой.Темы: Русская Испания Аликанте Туризм