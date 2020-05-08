Готовится рейс из Барселоны и Тенерифе в Москву и Петербург

На 14 мая прорабатывается вывозной рейс с Тенерифе и из Барселоны. В Санкт-Петербург и Москву могут быть доставлены около 300 человек, говорится в сообщении Минтранса.
По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 6 мая в Российскую Федерацию вернулись более 177,3 тыс. соотечественников. Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 15 мая, отмечается в сообщении.
Дата выполнения рейса, авиакомпания, маршрут вывозного рейса и количество пассажиров могут быть изменены на основании оперативных данных, полученных рабочей группы Росавиации при фактической подготовке каждого рейса.Темы: Русская Испания Барселона