Застрявшие на Канарах россияне улетели в Калининград

Группа российских моряков и ещё несколько человек, которые застряли в Испании из-за пандемии коронавируса, смогли покинуть Канарские острова и улететь в Калининград. Об этом сообщает посольство РФ в Мадриде.
«25 апреля с.г. с о.Гран-Канария был осуществлён вывоз в Калининград российских моряков. При содействии Посольства и Почётного консульства России на Канарских островах на борт смогли подняться также нескольких наших соотечественников, оказавшихся в тяжёлой гуманитарной ситуации», - говорится в сообщении.Темы: Русская Испания Лас Пальмас де Гран Канария