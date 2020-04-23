Застрявшие за границей россияне смогут повторно подать заявление на оказание матпомощи

Минкомсвязь России сообщает, что 3 тыс. россиян, находящиеся за границей и не имеющие возможности вернуться домой из-за коронавирусной инфекции, получили возможность повторной подачи заявления на материальную помощь на портале госуслуг.
Такая возможность была предоставлена из-за большого количества обращений от пользователей портала госуслуг, которые считают, что допустили ошибки при подаче заявления на матпомощь и хотели бы их исправить. «Заявки на внесение корректировок в заявления об оказании помощи были поданы через чат-бот Госуслуги.Помощь, который мы запустили 18 апреля 2020 года. Пользователям предоставлена возможность повторной подачи заявлений. Самая часто встречающаяся ошибка – неверно указанная информация о проездных документах (авиабилетах) на возвращение в Россию в период с 16 марта по 31 мая 2020 года или ее полное отсутствие», - прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.
Сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса, был запущен Минкомсвязью России на едином портале госуслуг 27 марта 2020 года.
Поддержку российских граждан за рубежом осуществляет МИД РФ и Минкомсвязь России в рамках постановления правительства Российской Федерации № 433 от 3 апреля 2020 года.Темы: Русская Испания