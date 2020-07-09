За пять месяцев русские покупатели недвижимости в Испании получили всего 6 «золотых виз»

Число «золотых виз», выдаваемых иностранцам при покупке недвижимости в Испании дороже 500 тыс. евро, резко сократилось в этом году. Об этом сообщает портал Idealista со ссылкой на Министерство иностранных дел. И приводит данные за первые пять месяцев текущего года. Как всегда, на первом месте по числу полученных «золотых виз» китайцы. А на втором — россияне.
С 1 января по 31 мая 2019 года выдано 285 таких виз, а за такой же период 2020 года - 113. Граждане Китая получили 180 и 65 виз соответственно. Россияне — 21 и 6 виз. Граждане Казахстана — 3 и 2 визы. С полным списком стран можно ознакомиться в таблице.
При этом, как сообщалось ранее, за весь 2019 год власти Испании выдали 681 «золотую визу» иностранцам, купившим недвижимость дороже 500 тыс. евро. Это рекордный показатель. Предыдущий рекорд был поставлен в 2016 году, когда было выдано 658 «золотых виз».
«Золотая виза» была введена в Испании в сентябре 2013 года с целью привлечь в страну иностранный капитал в обмен на предоставление вида на жительство. Самым простым способом получения такой «визы» являются инвестиции в жилую недвижимость в размере не менее 500 тысяч евро. Тенденция к росту иностранных инвестиций, связанных с «золотой визой», в Испании, в особенности в Малаге, Мадриде и Барселоне, наметилась в 2016 году. По данным агентства элитной недвижимости Coldwell Banker таких покупателей в большинстве своём интересуют объекты недвижимости площадью 120-150 квадратных метров в новостройках в центре, а сумма сделки, в среднем, составляет 600-800 тысяч евро.Темы: Русская Испания Недвижимость