Власти Москвы и Барселоны договорились о взаимной поддержке

Представители Москвы и Барселоны будут принимать совместное участие в международных мероприятиях, обмениваться опытом, осуществлять совместную исследовательскую деятельность и использовать другие форматы взаимодействия.
«Меморандум с коллегами из Барселоны предусматривает сотрудничество на регулярной основе», — подчеркнула Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы. Её цитирует газета «Москва.Центр».
Она отметила, что в планах заключить соглашения о партнерстве и с другими городами мира. Подобные переговоры проводились в том числе в период пандемии. Встречи организовывали в формате телемостов.Темы: Русская Испания Барселона Политика