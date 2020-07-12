Онищенко: «В Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас»

По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, самая безопасная страна для путешествия сейчас — Китай.
В разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы Онищенко объяснил, что в Китае «ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения». Он отметил, что в Индии тоже низкая заболеваемость, но лететь туда не стоит, потому что здравоохранение там хуже, чем в Китае. Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили, подчеркнул Онищенко.
Можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, отметил депутат, подчеркнув, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране. «Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России», — пояснил он. Также отмечается, что Франция становится все более безопасной для туристов.
По словам бывшего главного санитарного врача РФ, возобновлять перелеты необходимо — это поможет развивать экономику. Держать границы закрытыми бессмысленно, отмечает Онищенко.Темы: Русская Испания