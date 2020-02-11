VIII фестиваль русского кино в Марбелье MIRFF-2020 пройдёт с 5 по 8 марта

Уже в январе телефоны русскоязычной радиостанции на юге Испании RusRadioMarbella разрывали звонки слушателей, которые задавали один и тот же вопрос – состоится ли в этом году Фестиваль русского кино в Марбелье. «Несомненно!» – отвечали организаторы Мария Уибберли и Ирина Нефёдова.
Показы MIRFF-2020 пройдут с 5 по 7 марта, как всегда, в кинотеатре Cines Teatro Goya в Пуэрто-Банусе. Откроет фестиваль грандиозная историческая драма Первого канала «Союз спасения» Андрея Кравчука. Зал номер 1 Cines Teatro Goya в этот вечер предоставит свой большой экран и уютные кресла для семейного просмотра, так как это единственный в программе фестиваля фильм с рейтингом 12+.
Большим событием обещает стать показ номинированного на премию «Оскар» фильма режиссёра Кантемира Балагова «Дылда». Российские кинокритики назвали фильм «Дылда» лучшим фильмом 2019 года. Картина «Выше неба» режиссёра Оксаны Карас рассказывает об актуальном: непростых семейных отношениях и о властных «токсичных» родителях.
Организаторы уверены, что зрители не обойдут вниманием и фильм «Француз» режиссёра Андрея Смирнова, который представит исполнитель главной роли молодой актёр Антон Риваль, хорошо знакомый поклонникам проекта «Открытый микрофон» на ТНТ как стендап-комик Антон из Франции, завоевавший сердца публики не только искромётным юмором, но и своим французским шармом.
MIRFF-2020 обещает быть динамичным и демократичным. Программа фестиваля и участие других кинематографистов находится в процессе утверждения, информация периодически обновляется на сайте www.mirff.com.
В Фестивале русского кино в Марбелье принимают участие лучшие фильмы 2019-го, тщательно отобранные специальной комиссией во главе с генеральным директором кинокомпании «Джи-Пи» Валентиной Михалёвой, к которой в этом году в качестве членов жюри присоединятся основатель Кинокомиссии Андалусии и её президент Карлос Росадо Кобиан, выдающийся бельгийский гитарист Франсис Гойя, актриса театра и кино Луиза Мосендз, член Союза Кинематографистов и Российской Академии кинематографических искусств «Ника» Лев Карахан и председатель совета директоров группы компаний Golden Mile (Германия), меценат, издатель журнала «Клан» Константин Лоскутников.
Автором приза в этом году стала великолепная парижская художница, долгие годы работавшая в компании Hermes, основательница бренда Art-Christi Кристина Мкртчян. Элегантную фарфоровую тарелку с уникальным сюжетом в стиле античных мифов, расписанную Кристиной вручную в присущей ей ироничной манере, получат победители в семи номинациях.
8 марта, как и в прошлом году, организаторы приглашают всех на церемонию закрытия VIII Фестиваля Русского Кино в Марбелье MIRFF-2020 и на празднование Международного женского дня в компании кинематографистов в бальном зале отеля Puente Romano в Марбелье. Церемония награждения пройдёт в сопровождении живой музыки, за ней последует розыгрыш призов от спонсоров, гостей также ожидают музыкальные сюрпризы, а продолжит праздничный вечер фееричная кубинская вечеринка с победителем вокального конкурса «Новая волна», обладателем чарующего бархатного баритона Роберто Кель Торресом.
Ждём вас на MIRFF-2020!Темы: Русская Испания Марбелья Культура