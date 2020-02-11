В Петербурге суд запретил рекламировать сайты, продающие хамон

Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по иску Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу о признании незаконной рекламы сетевых магазинов, которые предлагают своим клиентам санкционную продукцию.
В Объединенной пресс-службе городских судов пояснили порталу spbdnevnik.ru, что в сети Интернет на сайтах в свободном доступе была размещена реклама о продаже продуктов, запрещенных к ввозу на территорию России. В том числе мясной продукции - хамона и молочной продукции – сыра из Испании и Италии.
Суд требования Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу удовлетворил.Темы: Русская Испания