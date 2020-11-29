Вакансии в Испании: нужны 46 сотрудников в Apple с зарплатами до 160 тыс. евро в год

Технологический гигант Apple открывает новые вакансии. Ситуация постоянно меняется, но по состоянию на 29 ноября компании требуются 46 сотрудников в Испании. Среди них есть три для тех, кто хорошо владеет русским языком.
Подавляющее большинство вакансий — в Барселоне. Компании нужны технические переводчики на разные языки. В том числе на русский. Нужно будет переводить Siri для русскоязычной аудитории, искать баги, тестировать функции голосового помощника и т.д. От кандидатов требуется свободно владеть русским и английским языками, навыками командной работы, иметь лингвистическое образование. Полностью со всеми требованиями можно ознакомиться на страничке вакансии.
Есть ещё одна похожая вакансия — тоже нужен переводчик на русский, но уже с техническими навыками. И тоже для адаптации Siri.
А вот третья вакансия для переводчиков на русский.
Ещё Apple ищет аналитиков, специалистов по машинному обучению, менеджеров. Смотрите полный список всех вакансий Apple в Испании.
Компания не приводит размер заработной платы. Но, по информации источников, она варьируется от 11 до 166 тысяч евро в год. В первом случае это зарплата обычного продавца в магазине Apple. В последнем — ответственного за развитие Apple в Испании. Менеджеры по развитию получают от 96 до 105 тысяч евро в год. Сотрудники отдела продаж — 95 тысяч. Аналитики — 23 тысячи. Рядовые менеджеры — от 37 до 60.Темы: Русская Испания Бизнес