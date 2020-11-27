Футболист «Валенсии» Денис Черышев заразился коронавирусом

Агент российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Хинес Карвахаль подтвердил наличие у игрока сборной России коронавирусной инфекции.
Накануне стало известно, что россиянин пропустил тренировку испанского клуба, но при этом коллектив официально не называл имя заболевшего игрока. «У Дениса позитивный тест, но нет никаких симптомов, и это прекрасно», — сказал Карвахаль. Его цитирует «Матч ТВ».
Весной, в разгар первой волны коронавируса, Черышев рассказывал, как живёт в охваченной пандемией Испании, и признался, что нарушил карантин. "К сожалению, я не разобрался в ситуации. Был уверен, что карантин введен с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице. Из-за незнания пошел бегать. Получается, ошибся, нарушил. Это было точно не специально: я просто стараюсь не смотреть новости в большом количестве, поэтому и пропустил информацию. После того случая сижу дома, не нарушаю", - рассказал спортсмен.
Сейчас Испания борется со второй волной коронавируса. С начала пандемии от него умерли уже около 44 тысяч человек. А всего заболели 1 594 844.
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