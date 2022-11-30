В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв

Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие повреждения в результате взрыва устройства, спрятанного в почтовом конверте, сообщило издание 20Minutos со ссылкой на источники.

Устройство взорвалось около 13:00. В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в здании. Как сообщается, после получения ранения сотрудник самостоятельно отправился в больницу.

По информации издания, письмо было адресовано послу Сергею Погорельцеву. Его не пропустили через специальный сканер. Вместо этого его вскрыл сотрудник службы безопасности в посольском саду.

Национальная полиция Испании активировала антитеррористический протокол. Место происшествия оцепили.

Представитель регионального правительства Мерседес Гонсалес заявила, что как украинское, так и российское посольство располагают охраной, соответствующей текущим реалиям.