Украинское посольство в Мадриде получило окровавленную посылку с глазом

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Через два дня после того, как во дворе украинского посольства в Мадриде взорвалась бандероль, диппредставительство опять получило подозрительное послание.
На этот раз в посольство отправили посылку со следами крови на упаковке. Это сразу насторожило службу безопасности. Территория вокруг посольства была оцеплена. Посылку вскрыли специалисты по взрывчатым веществам. Бомбы внутри не было, но был раздавленный глаз овцы.
Позже в МИД Украины заявили, что подобные посылки также поступили в дипмиссии в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове.